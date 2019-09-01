Футбол

RT на русскомRT на русскомРадимов дал прогноз на матч «Лиона» и «Зенита» в Лиге чемпионов

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
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