Футбол

Pravda.RuPravda.RuРадимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука

Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука. Ранее игрок "Гента" заявил, что хотел бы встретиться в финале Евро-2020 с командой России. Яремчук не первый раз обратил внимание на россиян.
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Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией: как это чудо хоть выглядит?

Чемпионат08:03

«Как это чудо хоть выглядит?» Радимов — о желании Яремчука сыграть с Россией в финале ЧЕ-2020

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Радимов о Яремчуке: Это чудо угомонится? Как оно хоть выглядит?

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Радимов назвал «неугомонным чудом» желающего сыграть с Россией украинского футболиста

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Радимов прокомментировал желание Яремчука сыграть с Россией на Евро: Как это чудо хоть выглядит?

Bookmaker-ratings.ru07:48

Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука

Pravda.Ru09:08
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Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
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Бригада Иванова рассудит «Рубин» и «Зенит» в 17-м туре РПЛ

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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
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В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
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Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
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В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
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В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
РИА Новости 10:20
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