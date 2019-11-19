Футбол
Pravda.RuРадимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука. Ранее игрок "Гента" заявил, что хотел бы встретиться в финале Евро-2020 с командой России. Яремчук не первый раз обратил внимание на россиян.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Радимов прокомментировал желание Яремчука сыграть с Россией на Евро: Как это чудо хоть выглядит?
Bookmaker-ratings.ru07:48
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Происшествия
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Путешествия
В России начали организованно продавать туры в Сирию
Стало известно, что в России наладили организованную торговлю турами в Сирию, это направление разрабатывают два туроператора.
Политика
Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Пригожин осудил российских артистов за выступления в Латвии
Экономика
МТС отчиталась о квартальной прибыли против убытка годом ранее
МТС отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2019 г. Общая выручка компании увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
Футбол
Бригада Иванова рассудит «Рубин» и «Зенит» в 17-м туре РПЛ
Российский футбольный союз объявил арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Хоккей
Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Футбол
«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро
Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Общество
В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.