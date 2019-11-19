Футбол
Pravda.RuРадимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука. Ранее игрок "Гента" заявил, что хотел бы встретиться в финале Евро-2020 с командой России. Яремчук не первый раз обратил внимание на россиян.
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Радимов прокомментировал желание Яремчука сыграть с Россией на Евро: Как это чудо хоть выглядит?
Bookmaker-ratings.ru07:48
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