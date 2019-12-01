РПЛ

RT на русскомRT на русскомРадимов назвал фаворита в дерби «Зенит» — «Спартак»

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче петербуржцев со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.
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