Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruРадимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов. В настоящий момент Радимов занимает пост главного тренера «Зенита-2». Соперниками «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов стали немецкий «Лейпциг», французский «Лион» и португальская «Бенфика».
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 09:15, Вашингтон
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Юнкер напомнил Джонсону, говорится в заявлении, что ответственность за предложение функциональных решений, совместимых с соглашением о Brexit от 25 ноября, лежит на Великобритании.
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Вольский заявил, что предложение оппозиции ведет к тому, что «будут гарантированы со стороны России тяжелые экономические санкции против Грузии».
Взгляд.ру 04:29
Общество
Россиянам подарят самовольно занятые земли
Поправки в Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» позволят россиянам оформить в собственность самовольно занятую землю.
Lenta.ru вчера в 17:17
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
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РБК 08:06
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У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
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Lenta.ru 03:10
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
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РБК вчера в 13:41
Волейбол
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Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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