Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruРадимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов

Лион — Зенит
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов. В настоящий момент Радимов занимает пост главного тренера «Зенита-2». Соперниками «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов стали немецкий «Лейпциг», французский «Лион» и португальская «Бенфика».
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Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
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