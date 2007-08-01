Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruРадимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов. В настоящий момент Радимов занимает пост главного тренера «Зенита-2». Соперниками «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов стали немецкий «Лейпциг», французский «Лион» и португальская «Бенфика».
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
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