Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным. Специалист опубликовал фото в своём Instagram и сопроводил его подписью: «Он вернулся!»

Спорт Татьяна Каширина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира С 18 по 27 сентября в Таиланде проходил чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.

Политика В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Авто В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.

Происшествия ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Культура Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

Происшествия Секс-скандал разгорается в московском отделе полиции Две сотрудницы московской полиции написали заявления в межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии из-за домогательств со стороны начальника.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Общество В России предложили начислять зарплату домохозяйкам Профессию домохозяйки с занесением записи в трудовую книжку и начислением стажа предложили узаконить в России.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Политика На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом.

Политика Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.