Футбол
RT на русскомРадимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным. Специалист опубликовал фото в своём Instagram и сопроводил его подписью: «Он вернулся!»
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Генеральный директор «Зенита» объяснил тренировку Кокорина со второй командой
Sport24.ruвчера в 10:54
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
RT на русском 03:36
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Спорт
Татьяна Каширина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира
С 18 по 27 сентября в Таиланде проходил чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области 05:47
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.
БИЗНЕС Online вчера в 09:30
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»
Инфо24 24 сентября в 12:58
Авто
В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения
Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.
SpeedMe вчера в 13:51
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Происшествия
Секс-скандал разгорается в московском отделе полиции
Две сотрудницы московской полиции написали заявления в межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии из-за домогательств со стороны начальника.
Росбалт 06:14
Авто
Bentley отзывает в России 37 автомобилей Bentley Continental
Автоновости дня 03:54
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Футбол
«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве
Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу.
ТАСС 07:13
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Общество
В России предложили начислять зарплату домохозяйкам
Профессию домохозяйки с занесением записи в трудовую книжку и начислением стажа предложили узаконить в России.
Солидарность вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом.
Lenta.ru вчера в 03:15
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45