Футбол
RT на русскомРадимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным. Специалист опубликовал фото в своём Instagram и сопроводил его подписью: «Он вернулся!»
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Генеральный директор «Зенита» объяснил тренировку Кокорина со второй командой
Sport24.ruвчера в 10:54
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iReactor 24 сентября в 21:15
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Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
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Дни24 вчера в 09:36
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Газета.Ru 02:07
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.
News.ru вчера в 11:07
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На Волге у Тольятти горит сухогруз
Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
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Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»
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Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 25 сентября в 20:52
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Футбол
Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства
В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.
Pravda.Ru вчера в 08:58
Хоккей
Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей
Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды.
Чемпионат 02:00
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АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой
Профиль вчера в 16:25
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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Faktom вчера в 10:55
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Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
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Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
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Появились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Агентство Ruptly выложило кадры изнутри четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
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Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, сообщил продюсер Евгений Вольтов.
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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
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Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
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Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет
Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30