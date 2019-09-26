Футбол
RT на русскомРадимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным. Специалист опубликовал фото в своём Instagram и сопроводил его подписью: «Он вернулся!»
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Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Общество
Температурные аномалии ожидают россиян с октября по март
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномально теплая погода ожидается на Севере, в Европейской и Азиатской частях России, в период с октября по март, при этом на Юге страны ожидаются аномальное похолодание.
Live24 04:20
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском вчера в 15:06
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета вчера в 10:42
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Общество
Приставам могут разрешить взламывать двери квартир
Если приставы проверяют правомерность изменения планировки квартиры или установку газового оборудования, но не могут войти в помещение, им разрешается вскрыть помещение самим.
Победа 26 вчера в 09:36
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Здоровье
Чем могут быть вредны помидоры, рассказали врачи
Врачи рассказали, что помидоры могут быть вредны для здоровья человека.
Пишет Омск 05:04
Политика
Зеленский говорил со Столтенбергом о членстве Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что тема членства Украины в альянсе поднималась во время его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 17:40
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер отреагировал на обвинения Деми Мур в изменах и разврате
Сам Кутчер не смог долго молчать и своеобразно отреагировал на обвинения. Я сейчас собирался отправить действительно язвительный твит.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией»
По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.
РИА Новости 17:57
Здоровье
Фармаколог рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов
Некоторые медицинские препараты в сочетании с продуктами питания могут привести к летальному исходу.
Piter.tv 23 сентября в 15:04
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Политика
NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
РБК 18:12
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн 11:35
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14