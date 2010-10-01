с чего всё началось

Главный тренер дубля сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал физическую подготовку нападающего Александра Кокорина, который был недавно освобожден по УДО, и сейчас тренируется с основным составом. Специалист считает, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита».

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Радимов уверен, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита»

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