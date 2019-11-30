Футбол

RT на русскомRT на русскомРадимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Ранее Дзюба ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
RT на русском03:00

Подробнее о событии

Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

RT на русском03:00

Радимов: «Понимаю Дзюбу, на игре со „Спартаком“ весь стадион оскорблял мою жену»

Sport.ru05:59

Радимов: «Могу понять Дзюбу, раньше фанаты „Спартака“ оскорбляли мою жену»

78.ru07:18

Экс-футболист «Зенита» вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Невские Новости05:01

Радимов рассказал, как болельщики оскорбляли его бывшую жену

Мойка7806:12

Экс-игрок «Зенита» вспомнил об оскорблениях в адрес Булановой

Газета.Ru05:05

Радимов рассказал, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Gazeta.SPb05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон в 2019 году провел две встречи с президентом «Феррари»

Матч ТВ 07:31
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Футбол

Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
News.ru 07:35
Авто

Skoda запустила производство новой Skoda Octavia

Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Faktom вчера в 02:44
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Единоборства

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Вести.Ru 02:58
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Авто

Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Новые автомобили 01:32
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Известия 07:33
Кино

Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

RT на русском 28 ноября в 13:59
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая в юности воровала и собирала бутылки

Вечерний курьер 07:26
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы из-за возможных провокаций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны прийти в полную боеготовность из-за «возможных провокаций».
Росбалт 02:42
Авто

Компании Geely и Volvo построили новый купе-кроссовер

Трехрядный купе-кроссовер Lynk & Co 05 станет одним из двух представителей SUV, которые присоединятся к трем существующим моделям в линейке китайского бренда: кроссоверам 01 и 02, а также седану 03.
32CARS.ru 27 ноября в 00:52
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

РИА Новости 04:46
Футбол

Крылья Советов — Уфа 0:1

Крылья Советов сыграют дома с Уфой в матче 18-го тура премьер-лиги.
Советский спорт 02:09
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное