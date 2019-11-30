Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

с чего всё началось

Ранее Дзюба ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.

Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

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