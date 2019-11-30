Футбол
RT на русскомРадимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену
Оценить
с чего всё началось
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.RT на русском03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Футбол
Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Политика
Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Авто
Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Кино
Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая в юности воровала и собирала бутылки
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы из-за возможных провокаций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны прийти в полную боеготовность из-за «возможных провокаций».
Авто
Компании Geely и Volvo построили новый купе-кроссовер
Трехрядный купе-кроссовер Lynk & Co 05 станет одним из двух представителей SUV, которые присоединятся к трем существующим моделям в линейке китайского бренда: кроссоверам 01 и 02, а также седану 03.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Футбол
Крылья Советов — Уфа 0:1
Крылья Советов сыграют дома с Уфой в матче 18-го тура премьер-лиги.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.