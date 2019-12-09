Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.

Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

Политика «Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Шоу-бизнес Евгений Петросян женился в пятый раз По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.

Политика Порошенко закидали яйцами на Майдане Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».

Транспорт Москва и Подмосковье могут создать единую систему оплаты транспорта В Москве и Подмосковье может появиться единая транспортная платежная система, благодаря чему граждане смогут пользоваться одной картой для проезда в столице и в области, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Подмосковья Игорь Тресков.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Происшествия Разрушительное землетрясение произошло в Италии Напомним, в апреле 2018 года небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.

Политика Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Политика МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Вашингтоне Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, заявили в МИД РФ в понедельник, 9 декабря.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Общество Россияне назвали героев Отечества всех эпох Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.