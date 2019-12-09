РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРадимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.
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Радимов: зимой будет скучно без «Спартака»

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Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

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