РПЛ
Спорт-ЭкспрессРадимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика
«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом
По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Как сообщает ГТРК "Удмуртия", мать-одиночка скоропостижно скончалась, находясь у себя дома.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Транспорт
Москва и Подмосковье могут создать единую систему оплаты транспорта
В Москве и Подмосковье может появиться единая транспортная платежная система, благодаря чему граждане смогут пользоваться одной картой для проезда в столице и в области, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Подмосковья Игорь Тресков.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Происшествия
Разрушительное землетрясение произошло в Италии
Напомним, в апреле 2018 года небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.
Общество
Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР
Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи.
Политика
«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции
Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
Общество
Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение
Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Вашингтоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, заявили в МИД РФ в понедельник, 9 декабря.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Кино
Супермен в детской передаче, Чингисхан на самокате: вышел первый тизер 5 сезона «Легенд завтрашнего дня»
Первый эпизод пятого сезона «Легенд завтрашнего дня» выйдет на канале The CW 21 января 2020 года.
Экономика
В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет
Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Общество
Россияне назвали героев Отечества всех эпох
Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Общество
Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования
Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.