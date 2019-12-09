Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.

Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

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