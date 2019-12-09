РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРадимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Радимов: зимой будет скучно без «Спартака»

Чемпионат02:00

Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

Спорт-Экспресс02:37

«Матч с „Ростовом“ был апогей. Хочется сильного „Спартака“ в чемпионате». Переписка Радимова и Кафельникова в Twitter

Sportbox.RU02:58

Экс-игрок «Зенита» Радимов будет скучать зимой по «Спартаку»

Газета.Ru02:33

Радимов признался, что будет скучать по «Спартаку» зимой

Metaratings03:07

Радимов: «Зимой без „Спартака“ будет скучно»

Евро-футбол.ру03:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Экономика

Эксперты: объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 4,6%

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2018 году $420 млрд, что на 4,6% больше чем в предыдущем году.
ТАСС вчера в 18:16
Происшествия

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
РБК 03:02
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
Происшествия

В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в одной из квартир города Можга тел 51-летней женщины и её 13-летнего сына, который страдал тяжёлой формой ДЦП.
RT на русском 03:12
Политика

Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

РИА Новости вчера в 11:58
Политика

«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом

По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Газета.Ru вчера в 23:52
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика

Болгария заявила о готовности принимать российский газ с 1 января

Известия 04:10
Общество

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
URA.Ru вчера в 20:31
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Здоровье

Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске

На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:26
Происшествия

Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности

Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 13:40
Политика

Украинский вице-премьер сравнил с Сенцовым Крым и Донбасс

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина вернёт Крым и Донбасс так же, как вернула Олега Сенцова.
Свободная Пресса 01:49
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
ТАСС 00:33
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС вчера в 13:19
Общество

Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ

Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Gazeta.SPb 04:31
Транспорт

Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Известия 03:47
Происшествия

Родственники рассказали о задержании грозненца за видеосъемку у резиденции Кадырова

Кавказский узел 03:10
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Наука

В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Pravda.Ru 02:36
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»

Премьера состоится 1 января 2020 года. В сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06 декабря в 05:42
Происшествия

В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге снова эвакуируют суды из-за сообщений о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.
РБК 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Александрович Кафельников
Российский теннисист
Российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России. Заслуженный мастер спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное