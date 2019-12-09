РПЛ
Спорт-ЭкспрессРадимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым. Он отметил, что ему будет скучно без «Спартака» во время зимнего перерыва. Накануне красно-белые уступили «Ростову» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.
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Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2018 году $420 млрд, что на 4,6% больше чем в предыдущем году.
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По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
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В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
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