Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.