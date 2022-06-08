Аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан предрек крах экономики стран Евросоюза (ЕС) из-за топливных санкций против России.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.
Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.