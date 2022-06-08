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Radio Universum: Чехии грозит крах экономики из-за топливных санкций против России

Аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан предрек крах экономики стран Евросоюза (ЕС) из-за топливных санкций против России.
Lenta.ru
С помощью топливных санкций страны Евросоюза скорее ликвидируют собственную экономику и социальное равновесие, чем навредят России.
РИА Новости
Штепан заявил, что даже полная приостановка поставок российского газа в Европу не вызовет желаемый на Западе разрушительный эффект для РФ.
РЕН ТВ
Доходы Москвы от продажи нефти и газа выросли в несколько раз, хотя поставки снизились.
FBM.ru

Подробнее о событии

Radio Universum: Чехии грозит крах экономики из-за топливных санкций против России
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