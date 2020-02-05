Общество
ИзвестияРадиоактивное загрязнение снега ликвидировали под Димитровградом
Незначительное радиоактивное загрязнение снега обнаружили специалисты научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) во время осмотра территории учреждения, расположенного в Ульяновской области, недалеко от реки Большой Черемшан — притока Волги.
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«Радиационный фон нормальный». Видео с автоматизированного пункта контроля за радиацией в Димитровграде
Ulpressa05 февраля в 04:01
Обстановка на НИИАРе: ни трупов, ни кордонов с охраной, ни противогазов
Ульяновск онлайн05 февраля в 04:13
Димитровградские журналисты с ручным дозиметром не нашли вблизи НИИАР «Ни трупов, ни кордонов с охраной, ни противогазов»
Первый ульяновский портал05 февраля в 06:00
Веселые плюсы и глупые минусы. Что интересного произошло в регионе за неделю
Ульяновская правдавчера в 06:43
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