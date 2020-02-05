Общество

ИзвестияИзвестияРадиоактивное загрязнение снега ликвидировали под Димитровградом

Незначительное радиоактивное загрязнение снега обнаружили специалисты научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) во время осмотра территории учреждения, расположенного в Ульяновской области, недалеко от реки Большой Черемшан — притока Волги.
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«Радиационный фон нормальный». Видео с автоматизированного пункта контроля за радиацией в Димитровграде

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Радиоактивное загрязнение снега ликвидировали под Димитровградом

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Веселые плюсы и глупые минусы. Что интересного произошло в регионе за неделю

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Что случилось в НИИАРе?

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Паника в Димитровграде

Misanec.ruвчера в 10:00
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Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

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Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
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Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

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В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
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Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Появилась вырезанная сцена из «Мстителей» с беременной Скарлетт Йоханссон

Компания Marvel Studios опубликовала удалённую сцену из фильма «Мстители», в которой Скарлетт Йоханссон сыграла будучи беременной.
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Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

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Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Происшествия

В центре Петербурга произошел пожар

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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
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В Крыму попытки привлечь Турцию к «деоккупации» назвали клоунадой

Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.
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Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
РИА Новости вчера в 13:35
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Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
RuNews24.ru вчера в 23:01
Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован

В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
REGNUM 14:46
Космос

Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС

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Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
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Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены

Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.
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Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
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Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

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Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Газета.Ru 02:24
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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
RT на русском 10:17
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В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
РИА Новости 13:13
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Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
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«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату

Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
Lenta.ru 10:40
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