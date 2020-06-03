Общество

ТАССТАССРадиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания. Об этом сообщил в среду в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.
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Радиостанция «Серебряный дождь» находится в критическом финансовом положении и не имеет возможности продолжать вещание

Эхо Москвы06:31

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Интерфакс08:00

Радио «Серебряный дождь»: у нас просто кончились деньги

Вести.Ru06:55

«Серебряный дождь» может сменить формат

Коммерсантъ06:33

«Не могли предположить, какой будет ад»: сооснователь «Серебряного дождя» допустил закрытие радиостанции

Forbes08:47

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

ТАСС06:13

Директор «Серебряного дождя» рассказал о возможном закрытии радиостанции

Газета.Ru06:12
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Дава закупил одежду на миллион рублей

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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
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В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
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Армия и оружие

В ЛНР зафиксировали работу саперов ВСУ у линии соприкосновения

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Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19

Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Политика

Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
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Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления

Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
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Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
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Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
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Политика

Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.
Российская газета 08:07
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Общество

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс 08:26
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Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
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Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
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Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
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Общество

Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить

Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
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Про врачей и журналистов: какой анекдот рассказал Томенко на злобу дня

На онлайн-конференции 3 июня губернатора Виктора Томенко попросили рассказать анекдот, который его посмешил в последнее время.
Толк 05:12
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Прокурор запросил реальный срок для экс-омбудсмена Севастьянова

«Прокурор запросил три с половиной года реального срока и 800 тыс. штрафа», – написал Севастьянов на своей страничке в facebook.
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

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