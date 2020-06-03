Общество
ТАССРадиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание
Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания. Об этом сообщил в среду в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.
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Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
StarHit.ru 01 июня в 12:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Политика
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
REGNUM 07:11
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Политика
Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.
Российская газета 08:07
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Общество
Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить
Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
Взгляд.ру вчера в 01:32
Здоровье
Про врачей и журналистов: какой анекдот рассказал Томенко на злобу дня
На онлайн-конференции 3 июня губернатора Виктора Томенко попросили рассказать анекдот, который его посмешил в последнее время.
Толк 05:12
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
Прокурор запросил реальный срок для экс-омбудсмена Севастьянова
«Прокурор запросил три с половиной года реального срока и 800 тыс. штрафа», – написал Севастьянов на своей страничке в facebook.
Доступ1 08:02