Радиостанция заявила о резком падении доходов Радиостанция «Серебряный дождь» может сменить формат и название, переориентировавшись в основном на музыкальное вещание, заявил ее основатель Дмитрий Савицкий.

с чего всё началось

Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

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