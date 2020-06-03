Общество

ВедомостиВедомостиРадиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия

У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.
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с чего всё началось

«Серебряный дождь» может сменить формат

Радиостанция заявила о резком падении доходов Радиостанция «Серебряный дождь» может сменить формат и название, переориентировавшись в основном на музыкальное вещание, заявил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Коммерсантъ06:33

Подробнее о событии

Радио «Серебряный дождь»: у нас просто кончились деньги

Вести.Ru06:55

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить работу

РЕН ТВ09:12

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Интерфакс08:00

«Серебряный дождь» оказался на грани закрытия

Газета.Ru13:32

«Серебряный дождь» может сменить формат

Коммерсантъ06:33

Радиостанция «Серебряный дождь» находится в критическом финансовом положении и не имеет возможности продолжать вещание

Эхо Москвы06:31

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

ТАСС06:13
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

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Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

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Политика

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Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Политика

Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля

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Футбол

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Здоровье

Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
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Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
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Интернет

С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей

Истец требует взыскать с Google не менее 5 млрд долларов. Реакция Google не заставила долго ждать.
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Футбол

Футболисты «Барселоны» отказались от повторного снижения зарплат

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В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос".
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
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Общество

В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения

Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
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Общество

В Калининградской области отменили платную обсервацию

В Калининградской области отменили платную обсервацию.
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
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Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
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Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
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