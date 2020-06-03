Радиостанция заявила о резком падении доходов Радиостанция «Серебряный дождь» может сменить формат и название, переориентировавшись в основном на музыкальное вещание, заявил ее основатель Дмитрий Савицкий.

с чего всё началось

У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.

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