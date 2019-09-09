Теннис

ToDay News UfaToDay News UfaДаниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша. Как сообщает ToDay News Ufa, Даниил Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема», в то время как его оппонент 18 раз становился обладателем Кубка.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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Новая партия компонентов С-400 уже прибыла на турецкую авиабазу

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Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two

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В Foxconn тоже не стали отрицать нарушение трудового законодательства КНР.
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В ведомстве отметили, что в этом году бесплатную вакцинацию против гриппа смогут получить более 49 % населения города.
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Испанский теннисист
Испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
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