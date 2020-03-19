Коронавирус

РБКРБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
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Российские банки начали бороться с долларом

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Крупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов

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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

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Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.рувчера в 09:07
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

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В России дорожают автомобили с пробегом

Согласно результатам исследования, к концу февраля 2020 года цена бу автомашины с пробегом составила 630 тыс. рублей.
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Происшествия

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Газета.Ru 06:37
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
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Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

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«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты

Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
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Технологии

ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие

Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
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Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

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Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
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Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Интерфакс 07:03
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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
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Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
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В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
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Найдено эффективное лекарство от коронавируса

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Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

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Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Общество

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИАМО вчера в 07:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам

Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
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Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана

RT на русском вчера в 14:17
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
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Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

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