Коронавирус
РБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
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Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Согласно результатам исследования, к концу февраля 2020 года цена бу автомашины с пробегом составила 630 тыс. рублей.
Происшествия
Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Технологии
«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты
Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Технологии
ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах
Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Общество
В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Происшествия
Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Кино