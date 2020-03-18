Коронавирус
РБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
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Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Энергетика
Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти
Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Энергетика
Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть
Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Общество
Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта
Общество
Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Экономика
Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Политика
Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией
В день шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией глава государства проведет здесь встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, вручит государственные награды строителям Крымского моста.
Футбол
ФИФА внесла в календарь новые даты Евро и Кубка Америки
Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в международный календарь после переноса чемпионата Европы и Кубка Америки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову
Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
Биатлон
Биатлонисты сборной России ушли на двухнедельный карантин
Российские биатлонисты, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Культура
Сочинский курорт «Роза Хутор» вложит деньги в мультфильм «Ну, погоди»
Размер инвестиций превысит сотни миллионов рублей Как сообщает "Коммерсант" в среду 18 марта 2020, сочинский горнолыжный курорт выступит в роли инвестора для создания и продвижения новых серий мультипликационного сериала "Ну, погоди".
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Политика
Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию
18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.