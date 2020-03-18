Коронавирус

РБКРБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБК13:10

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАСС09:16

Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbes11:55

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвы12:31

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.ру09:07

Райффайзенбанк прекратит прием долларовых вкладов

Rambler News Service09:47

Райффайзенбанк объявил о прекращении приема долларовых вкладов из-за ставки ФРС

Интересант09:07
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
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Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
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В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
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Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
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«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
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Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru 16 марта в 22:35
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Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта

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Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
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Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Экономика

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Коммерсантъ вчера в 02:42
Политика

Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией

В день шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией глава государства проведет здесь встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, вручит государственные награды строителям Крымского моста.
ТАСС 10:40
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ФИФА внесла в календарь новые даты Евро и Кубка Америки

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в международный календарь после переноса чемпионата Европы и Кубка Америки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
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Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову

Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
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У коронавируса выявили слабое место

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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

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Биатлонисты сборной России ушли на двухнедельный карантин

Российские биатлонисты, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
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Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

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Национальная служба новостей вчера в 06:46
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
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Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

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Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
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Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию

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