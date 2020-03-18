Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.

Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.

Энергетика Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).

Гаджеты ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Энергетика Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.

Общество Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

Политика Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией В день шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией глава государства проведет здесь встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, вручит государственные награды строителям Крымского моста.

Культура Сочинский курорт «Роза Хутор» вложит деньги в мультфильм «Ну, погоди» Размер инвестиций превысит сотни миллионов рублей Как сообщает "Коммерсант" в среду 18 марта 2020, сочинский горнолыжный курорт выступит в роли инвестора для создания и продвижения новых серий мультипликационного сериала "Ну, погоди".

Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".