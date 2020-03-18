Коронавирус
РБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Общество
Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Здоровье
Диетолог объяснила повышенный спрос на гречку в России
Диетолог пояснила, что повышенный спрос на гречку объясняется продолжительным сроком хранения крупы и тем, что гречка сочетается с большим количеством продуктов.
Наука
Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Президент России посоветовал не покупать продукты впрок
Как передает ТАСС, Президент Путин дал россиянам совет не покупать продукты впрок, так как поставки идут надежно.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Авто
Volkswagen показал новый Amarok
Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Экономика
Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей
Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
Игры
СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера
Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Экономика
Апокалипсис сегодня: фондовые рынки потеряли 27 триллионов долларов
Финансовый аналитик Павел Рябов в своем блоге дает анализ ситуации, которую он называет не иначе как "хроники апокалипсиса".
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Кино
Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»
Происшествия
В Петербурге спасли и направили на реабилитацию двух нерпят
Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.