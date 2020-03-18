Коронавирус

РБКРБКРайффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.
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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБК08:42

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАСС09:16

Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbes11:55

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвы12:31

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.ру09:07

Райффайзенбанк прекратит прием долларовых вкладов

Rambler News Service09:47

Райффайзенбанк объявил о прекращении приема долларовых вкладов из-за ставки ФРС

Интересант09:07
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Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:41
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Телеканал RTVI 12:43
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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
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Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
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Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Российская газета вчера в 08:42
Общество

Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
МОЁ! Оnline Воронеж 12:03
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда вчера в 14:01
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Здоровье

Диетолог объяснила повышенный спрос на гречку в России

Диетолог пояснила, что повышенный спрос на гречку объясняется продолжительным сроком хранения крупы и тем, что гречка сочетается с большим количеством продуктов.
News.ru вчера в 18:49
Наука

Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой

Известия вчера в 02:14
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

Президент России посоветовал не покупать продукты впрок

Как передает ТАСС, Президент Путин дал россиянам совет не покупать продукты впрок, так как поставки идут надежно.
ГТРК Мордовия вчера в 10:27
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Общество

«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Авто

Volkswagen показал новый Amarok

Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Авторамблер вчера в 07:44
Экономика

Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей

Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
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Игры

СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера

Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Игромания.ру 11:42
Экономика

Апокалипсис сегодня: фондовые рынки потеряли 27 триллионов долларов

Финансовый аналитик Павел Рябов в своем блоге дает анализ ситуации, которую он называет не иначе как "хроники апокалипсиса".
Новые Известия вчера в 03:45
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 17:22
Кино

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»

Телепрограмма 10:13
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В Петербурге спасли и направили на реабилитацию двух нерпят

Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
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