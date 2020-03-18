Коронавирус

ТАССТАССРайффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБК13:10

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАСС09:16

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Forbes11:55

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвы12:31

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.ру09:07

Максим Буйлов об отказе банков от вкладов в долларах

Коммерсантъ18:37

Райффайзенбанк прекратит прием долларовых вкладов

Rambler News Service09:47
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Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

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Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
RT на русском 20:18
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
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Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta 03:16
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Экономика

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
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Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ

Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.
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Происшествия

В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

ТАСС 20:51
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса.
Телеканал 360° 15:55
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16

«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
RT на русском 18:59
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
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Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra 10:46
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
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Евро-2020 перенесли на 2021 год

Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы—2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Чемпионат вчера в 08:24
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В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
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Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Взгляд.ру 14:35
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Информация о больных коронавирусом в Приамурье названа фейками

Роспотребнадзор назвал эту информацию фейком.
Амур.инфо 01:07
Общество

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут

Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Ореанда-Новости вчера в 04:41
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 17:22
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

У клиентов появится возможность воспользоваться расширенной программой и заказать трековый комплект AMR Track Performance Pack.
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У коронавируса выявили слабое место

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В Якутии судом восстановлены права несовершеннолетнего, получившего травмы во время строительных работ

19.08.2019 несовершеннолетний, производивший работы по покраске элемента строящегося объекта, упал с высоты и доставлен в больницу с множественными травмами.
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