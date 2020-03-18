Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

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Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

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Происшествия Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.

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Футбол Евро-2020 перенесли на 2021 год Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы—2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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