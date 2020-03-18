Коронавирус
ТАССРайффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Общество
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
Рубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Происшествия
Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ
Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16
«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Футбол
Евро-2020 перенесли на 2021 год
Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы—2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Здоровье
Информация о больных коронавирусом в Приамурье названа фейками
Роспотребнадзор назвал эту информацию фейком.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах
У клиентов появится возможность воспользоваться расширенной программой и заказать трековый комплект AMR Track Performance Pack.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Происшествия
В Якутии судом восстановлены права несовершеннолетнего, получившего травмы во время строительных работ
19.08.2019 несовершеннолетний, производивший работы по покраске элемента строящегося объекта, упал с высоты и доставлен в больницу с множественными травмами.