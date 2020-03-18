Коронавирус
ТАССРайффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Футбол
Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ
Общество
Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Рим, 16 марта 2020, 20:35 — REGNUM Число жертв нового коронавируса в Италии за сутки возросло на 349 человек.
Армия и оружие
Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор
В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.
Политика
В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Накануне, 17 марта, Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.
Культура
Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы
Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Футбол
«Ювентус» дополнительно защитит Сарри от коронавируса
«Ювентус» примет дополнительные меры, чтобы защитить главного тренера команды Маурицио Сарри от коронавируса, сообщает Tuttosport.
Общество
В США обнаружили коронавирус у конгрессмена
Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
В России утвердили правила оформления больничных при карантине
Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Технологии
Сбербанк внедряет технологию приема оплаты смартфоном
Сбербанк начал тестировать по всей России технологию использования смартфона в качестве терминала для оплаты покупок.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Определено доисторическое морское существо, является недостающим звеном в эволюции человеческой руки
Доисторическое морское существо, которое плавало в океанах и гуляло по суше 380 миллионов лет назад, имело «пальцы», что делает его недостающим звеном в эволюции человеческой руки.
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
Игры