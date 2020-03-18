Коронавирус

ТАССТАССРайффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБК13:10

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАСС09:16

Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbes11:55

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвы12:31

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.ру09:07

Максим Буйлов об отказе банков от вкладов в долларах

Коммерсантъ18:37

Райффайзенбанк прекратит прием долларовых вкладов

Rambler News Service09:47
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Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ

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Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Рим, 16 марта 2020, 20:35 — REGNUM Число жертв нового коронавируса в Италии за сутки возросло на 349 человек.
REGNUM 16 марта в 13:35
Армия и оружие

Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор

В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
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В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Накануне, 17 марта, Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.
Известия 05:45
Культура

Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы

Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Газета.Ru 02:04
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском 12:54
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru 13:43
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
АБН 10:21
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Футбол

«Ювентус» дополнительно защитит Сарри от коронавируса

«Ювентус» примет дополнительные меры, чтобы защитить главного тренера команды Маурицио Сарри от коронавируса, сообщает Tuttosport.
Спорт-Экспресс 19:56
Общество

В США обнаружили коронавирус у конгрессмена

Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:59
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Общество

Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Вести.Ru 06:19
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:45
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 11:52
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске вчера в 12:22
Армия и оружие

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Вести.Ru 16:55
Общество

ФСБ выявила подпольное производство оружия в 16 регионах России

Коммерсантъ 05:21
Общество

В России утвердили правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
Rambler News Service 07:22
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Технологии

Сбербанк внедряет технологию приема оплаты смартфоном

Сбербанк начал тестировать по всей России технологию использования смартфона в качестве терминала для оплаты покупок.
ТАСС 08:35
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Экономика

ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:44
Наука

Определено доисторическое морское существо, является недостающим звеном в эволюции человеческой руки

Доисторическое морское существо, которое плавало в океанах и гуляло по суше 380 миллионов лет назад, имело «пальцы», что делает его недостающим звеном в эволюции человеческой руки.
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Здоровье

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 18:40
Экономика

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
РИА Новости 18:34
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK 16 марта в 15:45
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