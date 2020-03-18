Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

Армия и оружие Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.

Политика В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса Накануне, 17 марта, Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.

Общество Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.

Общество В США обнаружили коронавирус у конгрессмена Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Общество В России утвердили правила оформления больничных при карантине Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.

Технологии Сбербанк внедряет технологию приема оплаты смартфоном Сбербанк начал тестировать по всей России технологию использования смартфона в качестве терминала для оплаты покупок.