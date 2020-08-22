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Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, средняя ставка по розничным вкладам снизится к концу года до 4%. Интерес к вкладам, считает эксперт, сократится при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
Подробнее о событии
АБН

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам до конца года

АБН03:45
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ru03:12
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Весна01:44
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПресс02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъ02:14
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ru02:35
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:36

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
РИА Новости20 августа в 04:44
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Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление

Точный диагноз, поставленный Алексею Навальному, исключает отравление, заявил главный врач омской больницы, где лечится оппозиционер, Александр Мураховский, 21 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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Медиапроект с табличкой из расследования Навального получил премию Минкульта

Художник Артем Лоскутов получил премию Инновация в номинации Проект года за медиапроект с табличкой, похожей на ту, которая упоминалась в расследовании Алексея Навального о телеведущей Наиле Аскер-заде и главе ВТБ Андрее Костине.
Znak.com20:45