Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года
По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, средняя ставка по розничным вкладам снизится к концу года до 4%. Интерес к вкладам, считает эксперт, сократится при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%.В источнике
С чего всё началось
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
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