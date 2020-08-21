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ТАСС
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
Подробнее о событии
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ru03:12
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:36
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПресс02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъ02:14
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Весна01:44
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ru02:35
FinNews.ru

ЦБ постоянно снижает ставки. Банки в ответ тут же снижают ставки по вкладам. А ставки по кредитам снижают?

FinNews.ruвчера в 06:06

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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