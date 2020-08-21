The Killers, Deftones, «Комсомольск» и London Grammar. Музыкальные новинки недели

Дождь рассказывает о музыкальных новинках недели Secret Machines — Awake in the Brain Chamber Об американской рок-группе Secret Machines не было ничего слышно около 10 лет — на заре 2010-х Брэндон Кертис присоединился к Interpol в качестве сессионного музыканта, а его брат, один из основателей группы, умер в 2013.