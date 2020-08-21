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ТАСС
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
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Народные новости

Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года

Народные новости05:10
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ru03:12
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Весна01:44
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПресс02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъ02:14
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ru02:35
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:36

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
28

Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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The Killers, Deftones, «Комсомольск» и London Grammar. Музыкальные новинки недели

Дождь рассказывает о музыкальных новинках недели Secret Machines — Awake in the Brain Chamber Об американской рок-группе Secret Machines не было ничего слышно около 10 лет — на заре 2010-х Брэндон Кертис присоединился к Interpol в качестве сессионного музыканта, а его брат, один из основателей группы, умер в 2013.
Дождь06:44