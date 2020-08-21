Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях
Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
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