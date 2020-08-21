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ТАСС
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
Подробнее о событии
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПресс02:34
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ru03:12
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ru02:35
Народные новости

Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года

Народные новости05:10
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъ02:14
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Весна01:44
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:36

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Уйти нельзя остаться. Почему так тянут с будущим карьеры Загитовой

Да, федерация оставила лазейку для положительного развития событий: руководители говорят о том, что окончательное решение Загитова примет после контрольных прокатов 12 — 13 сентября, на которых она все же выступит.
Спорт-Экспресс04:30

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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