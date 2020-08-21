Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

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Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.