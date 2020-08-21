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ТАСС
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
РИА Новости00:24
Подробнее о событии
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПресс02:34
Экономика сегодня

Банки готовы продолжить снижение средней ставки по вкладам

Экономика сегодня02:38
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ru02:35
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ru03:12
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъ02:14
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Весна01:44
ТАСС

Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:36

США больше не настаивают на участии Китая в переговорах по СНВ-3

США отказались от требования об обязательном участии Китая в переговорах с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
США больше не настаивают на участии Китая в переговорах по СНВ-3
Коммерсантъвчера в 05:35
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35