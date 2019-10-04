Экономика
КоммерсантъРайффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин. По его словам, организация откажется от 44 из 174 отделений.
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с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
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Авто
Родстер Mitsubishi вооружился газотурбинным мотором
По оформлению концепт Super Height K-Wagon очень похож на появившуюся весной 2019-го модель Mitsubishi eK X (слева), однако у шоу-кара лобовое стекло установлено ближе к вертикали, крыша сделана повыше, а задние двери сдвижные, как у Mitsubishi eK Space текущего образца (справа, вышел в 2013-м, прошёл рестайлинг в 2016-м).
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ТК Звезда 04:02
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При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН
Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
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Лавров обсудил «Северный поток – 2» с главой МИД Дании
Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод на прошлой неделе в ходе встречи в Нью-Йорке обсуждали ситуацию вокруг разрешения на продолжение строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
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