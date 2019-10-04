Общество
ИзвестияРайффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах. Проживающие там клиенты будут переведены на цифровое обслуживание, сообщила пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
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