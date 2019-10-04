Экономика
ИзвестияРайффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах. Проживающие там клиенты будут переведены на цифровое обслуживание, сообщила пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
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Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
Армия и оружие
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Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Технологии
Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика»
Физический пуск обоих ядерных реакторов реакторной установки прошел на новом российском головном универсальном атомном ледоколе «Арктика».
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Экономика
Власти повышают ЕНВД с 1 января 2020 года
Налог увеличивается на 5% С 1 января 2020 года все вмененщики должны будут платить на 5% больше.
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Гоген Солнцев избил мастера по маникюру за плохую работу
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Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Экономика
Ozon начал продажу товаров в рассрочку без участия банков
Интернет-компания Ozon с 3 октября начала пробную продажу товаров в рассрочку без участия банков, заявил вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин в интервью "Ведомостям".
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Авто
Московская компания разработает тюнинговый Aurus Senat
Московское тюнинг-ателье из Khann занимается разработкой аэродинамического обвеса для премиального отечественного седана Aurus Senat.
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Политика
Все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.
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Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.