Экономика

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Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах. Проживающие там клиенты будут переведены на цифровое обслуживание, сообщила пресс-служба банка.
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с чего всё началось

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.
Ведомости01:21

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Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Эхо Москвы08:31

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Ведомости01:21

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

ТАСС03:12

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Коммерсантъ02:40

Райффайзенбанк закроет часть отделений, усилит цифровые каналы бизнеса

ПРАЙМ02:08

Райффайзенбанк объявил о реорганизации розничной сети

Банки.ру02:07

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

РБК05:17
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