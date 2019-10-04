Общество

Life.ruLife.ru«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России

По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.
Ведомости01:21

Подробнее о событии

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Эхо Москвы08:31

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

РБК05:17

Райффайзенбанк объявил о реорганизации розничной сети

Банки.ру02:07

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Коммерсантъ02:40

Райффайзенбанк закроет часть отделений, усилит цифровые каналы бизнеса

ПРАЙМ02:08

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

ТАСС03:12

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Ведомости01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор вчера в 16:26
Гаджеты

Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости

В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Армия и оружие

Украина начала испытывать новый бронекатер

Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 03:53
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения

Взгляд.ру 08:13
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Баскетбол

22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» на старте Евролиги

Матч ТВ 16:54
Политика

В Иране задержали российскую журналистку

РИА Новости 05:33
Спорт

Акименко: не ожидал, что вообще выступлю на чемпионате мира

РИА Новости 17:36
Политика

В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине

Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Армия и оружие

В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке

Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ 18:36
Политика

В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова

В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Футбол

Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Чемпионат 30 сентября в 20:01
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Технологии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Политика

Пригожин объяснил, почему возглавил совет медиагруппы «Патриот»

Издания, которые объединились в медиагруппу «Патриот», сами попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина возглавить их попечительский совет.
Мойка78 13:35
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Армия и оружие

Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии внезапно

Военное дело 02 октября в 07:14
Футбол

«Марсель» Виллаша-Боаша проиграл «Амьену»

«Амьен» дома одержал победу над «Марселем» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс 16:39
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное