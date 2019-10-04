Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.

с чего всё началось

По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.

Политика Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.

Армия и оружие В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".

Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Политика Дания не сможет запретить строительство «Северного потока — 2» Дания может выбрать самый «безопасный» маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2», но запретить его строительство не в ее силах, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Политика Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Политика Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Шоу-бизнес 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.

Политика Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Здоровье В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.

Здоровье Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Музыка KISS дадут концерт в океане для акул Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.

Музыка Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова «ЗД» поинтересовалась мнением Андрея Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщикова.