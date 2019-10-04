Общество
Life.ru«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России
По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Авто
Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
SpeedMe 03:16
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ 19:22
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
RT на русском 16:58
Армия и оружие
В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке
Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ 18:36
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета 19:56
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Дания не сможет запретить строительство «Северного потока — 2»
Дания может выбрать самый «безопасный» маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2», но запретить его строительство не в ее силах, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
Телеканал 360° 16:50
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат 19:51
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Экспресс газета 07:02
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Здоровье
В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек
Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Секрет фирмы 10:02
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
SpeedMe 05:40
Здоровье
Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры
Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.
PRO Город Чебоксары вчера в 03:37
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
Музыка
KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ 09:33
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Политика
Российскую журналистку задержали в Иране
Lenta.ru 04:00
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
«ЗД» поинтересовалась мнением Андрея Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщикова.
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54