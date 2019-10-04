Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.

с чего всё началось

По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.

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