Общество
Life.ru«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России
По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.
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с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
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