Общество

Life.ruLife.ru«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России

По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше. Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть.
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с чего всё началось

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.
Ведомостивчера в 01:21

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Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Эхо Москвывчера в 08:31

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

РБКвчера в 05:17

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Ведомостивчера в 01:21

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Коммерсантъвчера в 02:40

Райффайзенбанк закроет часть отделений, усилит цифровые каналы бизнеса

ПРАЙМвчера в 02:08

Райффайзенбанк объявил о реорганизации розничной сети

Банки.рувчера в 02:07

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

ТАССвчера в 03:12
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Гаджеты

Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года

Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру вчера в 18:31
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Происшествия

Катер врезался в берег в Иркутской области

Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Политика

Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций

По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru вчера в 19:31
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Наука

Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Профиль вчера в 16:10
Спорт

Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями

«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.
REGNUM 01:18
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика

Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа

Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Кино

Появилось фото со съемок «Аватара-2»

В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
Культуромания вчера в 16:22
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 18:21
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС вчера в 16:36
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Музыка

Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv

Реальное время вчера в 17:31
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал дебют российского вратаря Ильи Самсонова.
Газета.Ru 01:14
Политика

В Киеве определили день перевода русскоязычных школ на украинский язык

Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года - подготовкой образовательных учреждений к этой реформе займется министерство образования и науки страны, сообщила глава ведомства Анна Новосад.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол

«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

Sportbox.RU 01:15
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Политика

Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации

Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Хоккей

«Сочи» отыгрался с 0:3 в матче с «Авангардом» и победил в овертайме

«Сочи» победил «Авангард» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru вчера в 15:14
Политика

Песков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ вчера в 08:10
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,38 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,38 рубля.
ТАСС 02 октября в 03:05
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