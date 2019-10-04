Экономика
РБКРайффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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с чего всё началось
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.Ведомости01:21
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Происшествия
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Происшествия
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Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
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Life.ru 09:02
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KrasNews.com 02 октября в 23:46
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
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Политика
В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
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Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
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BFM.ru 06:51
Шоу-бизнес
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Lenta.ru вчера в 06:16
Космос
Панорамные видео RT из космоса стали частью выставки при ООН в Женеве
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