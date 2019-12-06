Общество
РИА НовостиРаймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
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Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Происшествия
ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель
Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции
В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Общество
Пенсионный фонд откроет электронные трудовые книжки не позднее февраля
Ранее, как писал Nerws.ru, Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках в третьем, окончательном чтении.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
Футбол
«Челси» провел переговоры с агентом Заа
Лондонский клуб уже провел переговоры с агентом 27-летнего ивуарийца, сообщает The Telegraph.
Общество
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Футбол
Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК
Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.
Происшествия
В Челябинске маршрутка врезалась в остановку
В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Наука
Лучшее за день. 3 декабря
Кто (или что) повинен в кислородной катастрофе, в чем плюсы и минусы препринтов и как защитить футбольное поле, расскажет наш ночной дайджест.
Политика
Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Футбол
В Госдуме примут закон о разрешении продажи пива на стадионах
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что если закон вступит в силу, все средства вырученные от продажи пива будут направленны на развитие детско-юношеского спорта.
Происшествия
В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера
Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
В Белогорском районе Крыма суд закрыл сафари-парк «Тайган»
В четверг, 5 декабря, Белогорский суд закрыл крымский парк львов "Тайган" на 30 дней.