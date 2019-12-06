Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
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Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» публике

РБК01:47

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивой публикой

Московский Комсомолец00:46

Раймонд Паулс заявил о навязчивости российской публики

Телеканал 360°00:56

Автор главных хитов Пугачевой рассказал, почему не любит россиян

URA.Ru01:40

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Известия00:28

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Lenta.ruвчера в 23:45

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новостивчера в 23:10
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Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Происшествия

ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель

Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции

В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
REGNUM вчера в 17:07
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Общество

Пенсионный фонд откроет электронные трудовые книжки не позднее февраля

Ранее, как писал Nerws.ru, Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках в третьем, окончательном чтении.
News.ru вчера в 03:20
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
МК-Спорт вчера в 12:10
Футбол

«Челси» провел переговоры с агентом Заа

Лондонский клуб уже провел переговоры с агентом 27-летнего ивуарийца, сообщает The Telegraph.
Спорт-Экспресс 01:45
Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Футбол

Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК

Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.
NewInform вчера в 14:19
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Российская газета 02:02
Наука

Лучшее за день. 3 декабря

Кто (или что) повинен в кислородной катастрофе, в чем плюсы и минусы препринтов и как защитить футбольное поле, расскажет наш ночной дайджест.
Индикатор 03 декабря в 17:30
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru вчера в 11:00
Происшествия

Обвиняемый в крупном ДТП на Урале рассказал, почему не сдал кровь

REGNUM 02:04
Футбол

В Госдуме примут закон о разрешении продажи пива на стадионах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что если закон вступит в силу, все средства вырученные от продажи пива будут направленны на развитие детско-юношеского спорта.
Нева Спорт вчера в 06:10
Происшествия

В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера

Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
Pravda.Ru 01:55
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 04 декабря в 10:24
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
Общество

В Белогорском районе Крыма суд закрыл сафари-парк «Тайган»

В четверг, 5 декабря, Белогорский суд закрыл крымский парк львов "Тайган" на 30 дней.
Независимое телевидение Севастополя 02:02
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Раймонд Паулс
Композитор
Советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. Министр культуры Латвии. Народный артист СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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