Общество
Газета.RuРаймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Политика
Путин заявил о сложностях в переговорах с Украиной по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Экономика
Fitch повысило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Политика
На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса
Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Трампу начали готовить обвинения для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила главе комитете по судебным делам начать составление обвинительных статей для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Киберспорт
Riot Games открыла новое подразделение для выпуска игр по League of Legends
Создатели League of Legends объявили о создании нового подразделения — Riot Forge.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах
Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
Политика
Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор
В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Происшествия
В Калининграде зафиксировали гибель лебедей
Происшествия
В Перми почтили память погибших 10 лет назад в клубе «Хромая лошадь»
Память погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» почтили в Перми 5 декабря, в 10-летнюю годовщину трагедии, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Политика
Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии
Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии Президент Белоруссии оказался не в восторге от подобной идеи.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
В торможении «Турецкого потока» впервые открыто Путин обвинил Болгарию
Российский президент Владимир Путин назвал «источник торможения» газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Здоровье
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.