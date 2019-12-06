Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.

Экономика Fitch повысило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.

Политика На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Трампу начали готовить обвинения для импичмента Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила главе комитете по судебным делам начать составление обвинительных статей для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Происшествия Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Политика Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Политика Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.

Политика Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.

Общество Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.

Политика Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Политика Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии Президент Белоруссии оказался не в восторге от подобной идеи.

Происшествия В Челябинске маршрутка протаранила остановку В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.