Общество

REGNUMREGNUMРаймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой. «Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант. Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
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Советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. Министр культуры Латвии. Народный артист СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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