Общество
REGNUMРаймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой. «Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант. Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
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Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Происшествия
В Ростове-на-Дону возбудили дело о злоупотреблении на 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Футбол
«Ювентус» и «Милан» хотят подписать экс-футболиста «Зенита»
Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский "Зенит", может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинского футболиста проявляют два клуба.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Футбол
Михаил Боярский: «Понимаю Дзюбу. В Англии его могло постичь разочарование. Да и кроме „Битлз“, там ничего хорошего не было»
Актер и певец, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что нападающий Артем Дзюба продлил контракт с клубом.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным действующим лицом прошедших 6 декабря матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
Новый Kia Mohave сертифицировали для России
На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Политика
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают свежее фото Пугачевой и Дружининой
Некоторые поклонники решили, что певица выглядит старше актрисы Недавно Алла Пугачева приняла участие в съемках телешоу "Сегодня вечером", ведущим которого на сегодняшний день является ее муж Максим Галкин.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»
Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Политика
Песков не смотрел расследование Навального о полетах жены Медведева
На вопрос, считает ли он расследования ФБК низкокачественными, Песков ответил утвердительно.
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.