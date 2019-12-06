Общество

Газета.RuГазета.RuРаймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Раймонд Паулс
Композитор
Советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. Министр культуры Латвии. Народный артист СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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