Общество
Газета.RuРаймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не собирается жениться
Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Происшествия
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Общество
Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
В Россию завезли новое незарегистрированное лекарство для детей
Московский эндокринный завод сообщил о получении 380 упаковок буккального «Мидазолама». Груз от компании «Шайер» прибыл из Ирландии.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000
В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Общество
Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива
Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Экономика
Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове
В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Футбол
Габулов покинул пост президента «Алании»
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.