Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональные правительства, изменения касаются, в частности, прибывающих из других регионов страны всеми видами транспорта. По прибытии им необходимо сообщить свои данные и координаты по телефону горячей линии.

На Алтае обязали самоизолироваться всех прибывших из других регионов РФ

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 127

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 25

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,6K

Общество В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция. 1

Общество Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы. 52

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 22

Общество В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.

Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Общество Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок. 67

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 629

Энергетика Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. 50

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Политика Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне. 1

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Общество Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K