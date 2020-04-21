Общество
REGNUMНа Алтае обязали самоизолироваться всех прибывших из других регионов РФ
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональные правительства, изменения касаются, в частности, прибывающих из других регионов страны всеми видами транспорта. По прибытии им необходимо сообщить свои данные и координаты по телефону горячей линии.
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Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Происшествия
Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки
ИА Крыминформ 04:05
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек
По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
Во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса
Всего во Владимирской области зафиксировано 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:27
Общество
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
REGNUM вчера в 16:13
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Общество
Доктор Мясников рассказал, как уже переболел коронавирусом
Доктор Мясников недавно стал официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране.
LentaChel.ru 00:03
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Политика
Лавров: Россия не исключает, что США приняли решение выйти из Договора по открытому небу
Россия считает, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
ТАСС 05:02
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03