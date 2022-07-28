Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.
"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия в ходе спецоперации не может целиком, на сто процентов пресечь поставки оружия на Украине, поскольку противник старается выстраивать свою логистику таким образом, чтобы доставлять вооружения в места боевых действий.