Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия в ходе спецоперации не может целиком, на сто процентов пресечь поставки оружия на Украине, поскольку противник старается выстраивать свою логистику таким образом, чтобы доставлять вооружения в места боевых действий.