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Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный браузер Tor

Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный бразуер Tor.
Lenta.ru
"Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс
3 декабря 2021 года эксперты, отслеживающие блокировки в интернете, сообщили, что отдельные узлы сети Tor стали блокироваться несколькими российскими провайдерами.
Интерфакс
Неделю назад стало известно, что сайт анонимного браузера Tor в России разблокировали.
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Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный браузер Tor
Lenta.ru09:00
Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России
Интерфакс08:50
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