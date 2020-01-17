Общество
Privet-Rostov.ruРак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы. От этого вида скончались многие знаменитые люди, в том числе режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев. По данным СМИ диагноз Михаилу Жванецкому поставили еще перед Новым годом.
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с чего всё началось
Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.Московский Комсомолецвчера в 07:56
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Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика
Агентство Москвавчера в 08:37
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