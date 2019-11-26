Армия и оружие

РБКРБКЗапущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. Головная часть ракеты отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в» в 21:00 (мск).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1в»

Известиявчера в 22:47

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

РИА Новостивчера в 16:35

Разгонный блок с военным спутником успешно отделился от запущенного с Плесецка «Союза»

ТАССвчера в 13:09

Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

News.ruвчера в 17:08

Запущенный Минобороны спутник вышел на орбиту

RT на русскомвчера в 16:48

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

РБКвчера в 17:10

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Говорит Москвавчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости 24 ноября в 22:16
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru вчера в 07:08
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета вчера в 01:41
Авто

Эра Tesla закончится: Немецкий телеканал на полном серьёзе рассказал, чем русские подвинут Илона Маска

Немецкий телеканал N-TV рассказал своим зрителям, что на заводе в Тольятти готовится к запуску серийное производство электромобиля, который уже через пару лет выйдет и на мировой рынок: симпатичную и неприхотливую трёхдверную машинку с электродвигателем можно будет купить примерно за 6400 евро.
Царьград вчера в 06:00
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
РБК вчера в 23:00
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости вчера в 18:09
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Политика

Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
Экономика сегодня вчера в 06:47
Общество

В 2020 году украинцам придется затянуть пояса

Бюджет Украины принят с дефицитом всего 2,09%, инфляцию установили на уровне 5,5%, по мнению украинских депутатов рост экономики в стране должен составить в 2020 году 3,7%. Более трети бюджета должно пойти на погашение государственного долга Украины.
Новостной фронт вчера в 23:32
Авто

В России на продажу выставили мотоцикл за 11,5 миллионов рублей

Продавец уверяет, что выставленный на продажу байк имеет порядковый номер 12. За мотоцикл он хочет получить 11,5 миллиона рублей.
Letnews.ru вчера в 12:34
Политика

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета вчера в 15:44
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru вчера в 05:51
Футбол

Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом

RT на русском вчера в 04:04
Спорт

Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Дождь вчера в 14:07
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru вчера в 04:31
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное