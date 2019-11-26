Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРакета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту

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Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

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Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола.
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