Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРакета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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