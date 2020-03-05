Армия и оружие
REGNUMРакета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Об этом пишет «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество
В России изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков
Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Политика
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Происшествия
В Омске приземлился «заминированный» самолет
Политика
Утвержден новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в ремейке «Золушки»
Темнокожий американский актер Билли Портер, который не скрывает, что он гей, сыграет фею-крестную в ремейке "Золушки".
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Армия и оружие
Sohu: полеты российских самолетов над Японским морем нервируют США
Эксперты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили маневры российских военных над Охотским и Японским морями.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone
Порт ставится на iPhone 7, 7 Plus с применением специального джейлбрейка. Установка ОС выполняется на специальный раздел флеш-накопителя.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
Гаджеты
Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями
Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.