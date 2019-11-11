Космос
REGNUMРакета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщается 11 ноября на странице компании SpaceX в Twitter.
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Разработаны программируемые носимые роборуки
Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
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Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
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Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
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СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:18
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
РИА Новости 12:18
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Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
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Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
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Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Игромания.ру 11:47
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
В Сестрорецке произошло отключение электричества
В Сестрорецке произошло отключение электроэнергии, об этом сообщают жители Курортного района в соцсетях.
Телеканал Санкт-Петербург 12:13
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Футбол
Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
Матч ТВ 11:31
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Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 05:16
Армия и оружие
Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
VistaNews 09 ноября в 09:02
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Гаджеты
AliExpress начал грандиозную распродажу
Как сообщает ToDay News Ufa, распродажа на AliExpress стартует сегодня, 11 ноября, в 11:00.
ToDay News Ufa 02:40
Происшествия
В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников «Ленты»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой супермаркета "Лента" по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Российская газета 08:53
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Кино
Первый трейлер «Скуби-ду» показал историю знакомства Шегги и Скуби
В сеть выложили первый трейлер предстоящего фильма «Скуби-ду» режиссёра Тони Червоне.
REGNUM 12:11