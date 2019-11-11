Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщается 11 ноября на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США

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