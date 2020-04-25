Космос
RT на русскомРакета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
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Комментарии
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Футбол
Глава Ла Лиги: кто-то все равно покинет высший дивизион
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу произойдет понижение в классе, даже если сезон-2019/20 не будет доигран.
РИА Новости вчера в 15:01
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург
REGNUM вчера в 23:28
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Культура
Noize MC записал саундтрек к сериалу «Последний министр»
Культуромания вчера в 03:40
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия вчера в 16:24
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия
Житель Якутска арестован по подозрению в изнасилованиях детей
В Якутске раскрыта серия преступлений против половой неприкосновенности детей, совершённых в начале 2000-х годов, благодаря совместной работе следователей СУ СК РФ по РС (Я) и оперативников Управления угрозыска МВД по РС (Я).
SakhaNews вчера в 23:57
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Политика
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Известия вчера в 21:18
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05