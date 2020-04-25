Космос

RT на русскомRT на русскомРакета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
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«Ракета Победы» стартовала с Байконура

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«Ракета Победы» к МКС успешно стартовала с космодрома Байконур

ИА Красная Веснавчера в 22:02

«Ракета Победы» вывела корабль «Прогресс МС-14» на околоземную орбиту

REGNUMвчера в 22:13

«Ракета Победы» вывела на орбиту «Прогресс МС-14» с грузом для МКС

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«Прогресс МС-14» с грузом для экипажа МКС вышел на околоземную орбиту

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РИА Новостивчера в 22:49

Ракета Победы с кораблем «Прогресс МС-14» стартовала с Байконура

ТАССвчера в 21:54
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу произойдет понижение в классе, даже если сезон-2019/20 не будет доигран.
РИА Новости вчера в 15:01
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
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Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург

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Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
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Noize MC записал саундтрек к сериалу «Последний министр»

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В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия вчера в 16:24
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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Происшествия

Житель Якутска арестован по подозрению в изнасилованиях детей

В Якутске раскрыта серия преступлений против половой неприкосновенности детей, совершённых в начале 2000-х годов, благодаря совместной работе следователей СУ СК РФ по РС (Я) и оперативников Управления угрозыска МВД по РС (Я).
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Обновление Windows удалило файлы пользователей

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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

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Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Волк Хан обратился к Олегу Тактарову

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Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

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Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:18
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Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
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В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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Новак выступил против снижения цен на бензин в России

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О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
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У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

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Авто

В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире

Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
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